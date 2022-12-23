Akaryakıtta bu hafta değişim olacak mı? İşte detaylar...

Akaryakıt ürünlerinin fiyatlarında bu hafta düzenleme yapılmadı.

Hükümet son fiyat düzenlemesini 16 Aralık'ta yapmış, 95 ve 98 oktan benzin, euro diesel ve gaz yağında 0.50 TL indirime gitmişti.

Bu, üst üste yapılan beşinci indirim olmuştu.

İndirim toplamı 95 ve 98 oktan benzinde 4.80 TL, euro dieselde 5.53 TL ve gaz yağında 4.47 TL'yi bulmuştu.

Yürürlükteki akaryakıt fiyatları şöyle:

95 oktan kurşunsuz benzin - 18.00 TL

98 oktan kurşunsuz benzin - 18.31 TL

Euro diesel - 19.93 TL

Gaz yağı - 19.85 TL

Hükümet, mart ayından bu yana yürürlükte olan akaryakıt fiyatlarının günlük belirlenmesi uygulamasına 8 Eylül itibarıyla son vermişti.

Fiyat değişimleri o tarihten bu yana haftalık olarak gerçekleşiyor. Üç aydır cuma günleri yapılan fiyat düzenlemesinin, iki hafta önce perşembeleri yapılmasına karar verilmişti.