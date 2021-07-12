Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
6 yıl sonra tutuklandı
6 yıl sonra tutuklandı
"Eğer polisi ararsan ve ben içeri girersem çıkınca seni bulur öldürürüm"
Dayakçı koca hapsi boyladı
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri devam ediyor
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri...
1 kişi daha aranıyor
1 kişi daha aranıyor
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada ne işin var, defol”
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada...

Akaryakıtta greve doğru

banner102

Akaryakıt istasyonu sahipleri gelirlerinin azalacağı yeni uygulama nedeniyle greve gitmeye hazırlanıyor...

12 Temmuz 2021 Pazartesi 16:28
6156 Okunma
Akaryakıtta greve doğru

Bakanlar Kurulu toplantısında sadece akaryakıta zam kararı alınmadı. Bunun yanında akaryakıt istasyonlarının kazançlarıyla ilgili de yeni bir düzenleme hayata geçiyor.

Daha önce satılan yakıttan yüzdelik alan akaryakıt istasyonlarının kazançları sabit bir rakama indirgendi.  

Akaryakıt fiyatları artmasına rağmen kazançları azalmaya başlayan istasyon sahipleri kendi aralarında eylem yapmayı tartışmaya başladı.

Hükümet bu düzenleme ile akaryakıt sahiplerinin kazancını azaltarak, devletin kasasına daha çok paranın girmesini sağlamaya çalışıyor.

Bu durum istasyon sahiplerini kızdırdı.. Kendi aralarında nasıl bir grev yapmaları yönünde tartışan akaryakıt istasyonu sahipleri yarın konu konuda toplanıp bir karar verecek...

Ses Kıbrıs

Son Güncelleme: 12.07.2021 16:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acı kayıp
Acı kayıp
Akaryakıta bir zam daha!
Akaryakıta bir zam daha!
Lefkoşa - Güzelyurt yolunda kaza
Lefkoşa - Güzelyurt yolunda kaza
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim