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Akaryakıtta indirim beklentisi

KKTC’deki akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor...

25 Nisan 2022 Pazartesi 15:45
2707 Okunma
Akaryakıtta indirim beklentisi

Brent petrolün varil fiyatı geçtiğimiz hafta 114 dolardan işlem görürken bugün 101 dolara gerilemesiyle birlikte KKTC’deki akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere hükümet yaptığı değişikle, akaryakıt fiyatlarında her gün değişiklik yapabilmenin önünü açmıştı.

Yapılan bu değişiklikle geçtiğimiz haftaya göre gerileyen petrol fiyatlarına göre vatandaşlar akaryakıt fiyatlarında da indirime gidilmesi yönünde hükümetin alacağı tavrın ne olacağını merakla bekliyor.

Son Güncelleme: 25.04.2022 15:48
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