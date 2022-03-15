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Akaryakıtta indirim! İşte yeni fiyatlar

Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. 

15 Mart 2022 Salı 18:05
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Akaryakıtta indirim! İşte yeni fiyatlar
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Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. 

Brent petrolün 100 doların altına düşmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kurşunsuz benzin 95 oktan 1,42 kuruşluk indirimle 18.75 TL’den 17.33TL’ye, Kurşunsuz benzin 98 oktan 19.00 TL’den 17.58 TL’ye, Euro Diesel 3.00 TL indirimle 21.07 TL’den 18.07 TL’ye ve Gazyağı’nda 2.44 kuruşluk indirimle 19.47 TL’den 17.02 TL’ye çekildiğini duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle, dünyada ve bölgemizde baş gösteren ekonomik dalgalanma, petrol ve gıda fiyatlarında inişli çıkışlı grafik, hükümetimiz tarafından dikkatle incelenmektedir. Yakın döneme ilişkin ekonomik ve mali öngörülerimiz üzerinde hassasiyetle çalışmalarımız sürmektedir. Vatandaşımızı, global krizden uzak tutmak, alım gücüne güç katmak en büyük hedefimizdir.”

Akaryakıta en son 10 Mart tarihinde zam gelmişti.

Öte yandan, dün yayınlanan bir karar ile Bakanlar Kurulu, Akaryakıt Yasası’nda bir değişiklik yapmış, fiyatların her iş günü düzenlenebilmesinin önünü açmıştı.

Resmi Gazete'de yayınlanan indirim kararı, gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek. 

Son Güncelleme: 15.03.2022 19:08
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