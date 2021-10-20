Künye
Kıbrıs 25
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Düelloya davet etti, bıçakladı
Düelloya davet etti, bıçakladı
Ricky'den kaçamadı!
Ricky'den kaçamadı!
1 Milyon 754 Bin 994 TL Çaldılar
1 Milyon 754 Bin 994...
Otostop çeken kadına tecavüz...
Otostop çeken kadına tecavüz...
Turistin üzerinden uyuşturucu çıktı
Turistin üzerinden uyuşturucu çıktı
banner107

Akaryakıtta kriz kapıda!

Ülkede tüm krizlerin yanına bir de akaryakıt krizi eklendi.

20 Ekim 2021 Çarşamba 10:58
3347 Okunma
Akaryakıtta kriz kapıda!
banner108

Altınbaş ve K-Pet’in bugün benzin istasyonlarına benzin vermeyi durdurduğu açıklandı.

Altınbaş ve K-Pet’in birlikte böyle bir karar alarak benzin istasyonlarına benzin satmalarının zararlarına olduğu gerekçesiyle böyle bir karar aldıkları öğrenildi.

Zaten son 3-4 gündür 95 oktan benzinde sıkıntı yaşayan benzin istasyonları bugün de benzin alamayınca kriz daha da büyüdü.

Akaryakıt tedarikçilerinin hükümet üzerinde bir baskı yaratmak için bu yola gittiğin kaydeden benzin istasyonu yöneticileri “Hem vatandaş hem de benzin istasyonları mağdur ediliyor. Kaosa kaos biz de kapatabiliriz ancak bu çözüm değildir. Oturup anlaşılması gerek” diye konuştu.

Kaynak : Haber Kıbrıs https://haberkibris.com/akaryakitta-kriz-kapida-1056-2021-10-20.html

Son Güncelleme: 20.10.2021 11:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öztürk: Böyle çirkin bir yaklaşımı asla doğru bulmuyorum
Öztürk: Böyle çirkin bir yaklaşımı asla doğru bulmuyorum
"Halkın size dayanacak sabrı kalmadı”
"Halkın size dayanacak sabrı kalmadı”
Tedarikçiler Bakan ile görüşüyor
Tedarikçiler Bakan ile görüşüyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim