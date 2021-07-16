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Akaryakıtta Önemli Adım

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KKTC’ye akaryakıt ithal eden ve iç piyasaya dağıtım yapan iki firma 30 Kasım 2020 tarihine kadar otomasyona geçme konusunda taahhüt verip bakanlığa iş planı sundu.

16 Temmuz 2021 Cuma 16:13
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Akaryakıtta Önemli Adım

KKTC’ye akaryakıt ithal eden ve iç piyasaya dağıtım yapan iki firma 30 Kasım 2021 tarihine kadar otomasyona geçme konusunda taahhüt verip bakanlığa iş planı sundu.

Ülkede uzun zamandan beridir gündemde olan akaryakıt kaçakçılığı iddialarını da bitirecek olan “Otomasyon Sistemi" yıl sonuna kadar bitirilmiş olacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Ekonomi Bakanı Arıklı "Ülkeye akaryakıt getiren iki firmamızla da konuşulup anlaşıldı.  Bize iş planı ve bunu bağlı olarak taahhütname sunuldu. Otomasyon sistemi dünyanın bütün çağdaş ülkelerinde uygulanan sistem bizim bu zaman kadar bu sistemi kurmamış olmamız da bizim ayıbımızdır.  Bize sunulan iş planını günü güne takip edeceğiz. İki firmamızda bu konuda iyi niyetlidir.  Her şey yolunda ilerleyecektir" dedi.

Son Güncelleme: 16.07.2021 16:59
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