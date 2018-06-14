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Akbayır: "Enflasyonun artmaya, maaşlar erimeye devam ediyor"

BTES Başkanı Bilal Akbayır, hükümet ve yetkili sendikaları eleştirerek, ekonomik yıkıma seyirci kaldıklarını savundu.

14 Haziran 2018 Perşembe 14:27
Akbayır: "Enflasyonun artmaya, maaşlar erimeye devam ediyor"

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Bilal Akbayır, hükümet ve yetkili sendikaları eleştirerek, ekonomik yıkıma seyirci kaldıklarını savundu.

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Yazılı bir açıklama yapan Akbayır, hükümetin eşit işe eşit ücret vaadiyle göreve geldiğini ancak sözlerini tutmadığını, göç yasasını uygulamaya devam ettiğini, halkın gelecek kaygısı içinde olduğunu savundu. Akbayır, hükümeti göç yasasını kaldırmaya yönelik adım atmaya davet etti.

Enflasyonun artmaya, maaşların erimeye devam ettiğini kaydeden Akbayır, buna karşın yetkili sendikaların çalışanların hakkını savunmadığını, yaşananları seyrettiğini savundu.

Akbayır, “Bu bağlamda tüm halkımızın Ramazan Bayramı’nı kutlar, daha güzel günlerin gelmesi için çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğimizi ve Kıbrıs Türk varlığının bu topraklarda daim olması için yılmadan mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygıyla ilan ederiz” ifadelerini kullandı.

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