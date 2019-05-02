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Akbulut 15 ay hapis yatacak!

02 Mayıs 2019 Perşembe 18:57
Akbulut 15 ay hapis yatacak!
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Kamalı Haber

Laptada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda uyuşturucu hap ile yakalanan Kadir Akbulut hakkındaki davada kararı açıklandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 15 ay hapse mahkûm edildi.

Sanık hakkındaki kararı ağır ceza heyeti başkanı Nuvit Gazi okudu.

Gazi, 10 Aralık 2018 tarihinde saat 15.30 sıralarında, Lapta’da Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde gerçekleştirilen operasyonda, sanığın kullanımında bulunan aracın durdurulmak istendiğini söyledi.

Gazi, sanığın dur ihtarına uymayıp 33 âdeti bütün ve 1 âdeti yarım olan, uyuşturucu hapları yol kenarına atarak kaçmaya çalıştığı sırada suçüstü tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Gazi, yola atılan uyuşturucu maddelerin bulunarak emare alındığını belirterek, Akbulut’un ifadesinde hapları 7 Aralık otostop çeken ve aracına aldığı Urfalı bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini söyledi. Gazi, sanığın kötü ekonomik koşullar, ailevi sorunlardan dolayı uyuşturucu batağına saplandığını anlattığını aktardı. Gazi, uyuşturucu suçlarının toplum sağlığını tehdit eden çok ciddi suçlar olduğunu ifade ederek, sanığı yargılandığı davalardan suçlu bulup 15 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

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