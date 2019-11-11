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Akbulut,18 ay hapse mahkûm edildi

11 Kasım 2019 Pazartesi 22:23
Akbulut,18 ay hapse mahkûm edildi

Geçitköy’de 2003 yılında av tüfeği ile Cevdet Dereci'yi öldüren, bunun dışında kundaklama suçu başta olmak üzere birçok suçtan sabıkası bulunan Sürmeli Akbulut, eski eşi E.T.’yi darp edip, öldürmekle tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanarak 18 ay hapse mahkûm edildi.

Girne Kaza Mahkemesi’nde yargılanan sanık hakkındaki kararı Yargıç Meltem Dündar okudu. Dündar, sanığın 2003 yılında adam öldürme suçundan hüküm giydiğini, 2009’da şartlı tahliye ile çıktığını, cezaevinde olduğu süre içerisinde vahim zarar suçu işlediğini, 2018 yılında da kasti hasar suçu işlediğini belirterek, sanığın sabıkasının eşine karşı işlediği şiddet suçunun vahametini arttırdığını ifade etti.

Dündar, sanık hakkındaki tüm hususları değerlendirdikten sonra 18 ay hapse mahkum ettiğini açıkladı.

Ne olmuştu

Sanık, 15 Eylül 2019 tarihinde Çamlıbel’de eski eşinin evinde aralarında çıkan tartışma esnasında yüzüne yumruk vurup, darp ettikten sonra “Eğer polise gidersen seni keserim” diyerek tehdit etmişti. Olayın ardından tutuklanan sanık, soruşturmanın ardından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

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GeçitköySürmeli AkbulutHapisCezaHaberKıbrısMahkeme
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