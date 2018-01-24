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Akça: “Boş barış lâflarıyla devlet ve ulusal çıkarlar yürümez”

Dernek Başkanı Latif Akça, müracaat öncesi Asal Şube önünde basına açıklama yaptı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 12:37
Akça: “Boş barış lâflarıyla devlet ve ulusal çıkarlar yürümez”
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’deki “Zeytin Dalı” Harekâtına destek belirten Rauf R. Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği’nden bir grup, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Asal Şubeye giderek ve harekâta katılmak ve gönüllü savaşmak için müracaatta bulundu.

Dernek Başkanı Latif Akça, müracaat öncesi Asal Şube önünde basına açıklama yaptı.

Akça açıklamasında, Afrin operasyonunun gerekli olduğunu ve boş barış lâflarıyla devlet ve ulusal çıkarların yürümeyeceğini kaydetti.

Akça, “gerektiğinde gitmezsen sonra onlar çıkar sana gelirler. Bunu tarih okuyan herkes bilir” ifadelerini kullanarak, bunun milli bir duruş olduğunu ve “aziz vatan uğruna şahadet şerbeti içmeye hazır olduklarını” bildirdi.

Akça, 1974 yılında her türlü engellemeye rağmen Kıbrıs Türkünü kurtarmak için Adaya gelip gözlerini kırpmadan canlarını bu uğurda feda etmiş şehitler ile gazilere bu borcu seve seve ödemeye hazır olduklarını vurguladı.

Açıklamanın ardından Akça, Asal şubeye 50 kişilik imza listesi ile birlikte başvuru metnini sundu.

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Süleyman kanunilerden 2018-01-24 12:57:33

Afrine yapılan müdahale son derece doğrudur. Büyük ortadoğu projesini altüst eden mükemmel bir harekattır. Fakat afrine burdan hiçbir teknik donanıma ve savaş kabiliyetine sahip olmayan bu kişilerin oraya gitmesi, vatan duyguları kabararak oraya ölmek için giden akılsızca bir harekettir. O 50 kişiden kaç kişi askerliğe gitti. Savaşmak nedir bilgileri var mı? Orda özel kuvvetler komandolar eğitimli öso birlikleri varken sizler sadece onlara çay kahve yaparsınız. Sizi orda keklik gibi avlarlar. Şovu bırakın da oturun oturduğunuz yere. Cumhurbaşkanını yuhalamaya, afrika gazetesinin camlarını kırmaya yada bazı milletvekillerine sövmeye benzemez bu...

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