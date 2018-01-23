Akça: “Türk ordusu ile savaşmak bizim için şereftir”

Rauf R. Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği Başkanı Latif Akça, Afrin’e düzenlenen harekatta gönüllü savaşmak için yarın 09.30'da Asal Şube'ye başvuru yapacaklarını açıkladı.
Akça yazılı açıklamasında, “Türk ordusu ile savaşmak bizim için şereftir” dedi.
HELAL OLSUN SANA ASİL TÜRK EVLADI.GURUR DUYDUM.
amac sov olduktan sonra hersey mubah olabilir tabii.
Sadece düşünün olmayacak dua bu düşün ki sen iyi niyetlişin ama bunun terörü var kötüsü var düşmanı var şimdi bu durumda orduya alınırmisin o yüzden şova gerek yok sadece dua etmek var ALLAH TÜRK ORDUSUNUN VE ÖSO nun yar ve yardımcısı olaun
TÜRK EVLADI SAVAŞMAK İÇİN HERZAMAN HAZIRDIR. DAİMA HAZIRDIR.SHOW YAPMAZ...Beğen (1) Beğenmedim! (1)