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Akça: “Türk ordusu ile savaşmak bizim için şereftir”

Akça yazılı açıklamasında, “Türk ordusu ile savaşmak bizim için şereftir” dedi.

23 Ocak 2018 Salı 19:11
Akça: “Türk ordusu ile savaşmak bizim için şereftir”
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Rauf R. Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği  Başkanı Latif Akça, Afrin’e düzenlenen harekatta gönüllü savaşmak için yarın 09.30'da Asal Şube'ye başvuru yapacaklarını açıkladı.

Akça yazılı açıklamasında, “Türk ordusu ile savaşmak bizim için şereftir” dedi.

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NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE 2018-01-23 20:03:46

HELAL OLSUN SANA ASİL TÜRK EVLADI.GURUR DUYDUM.

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Bravo Akca 2018-01-23 20:39:55

amac sov olduktan sonra hersey mubah olabilir tabii.

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Sow 2018-01-23 22:18:07

Sadece düşünün olmayacak dua bu düşün ki sen iyi niyetlişin ama bunun terörü var kötüsü var düşmanı var şimdi bu durumda orduya alınırmisin o yüzden şova gerek yok sadece dua etmek var ALLAH TÜRK ORDUSUNUN VE ÖSO nun yar ve yardımcısı olaun

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NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE 2018-01-23 22:41:07 @Sow

TÜRK EVLADI SAVAŞMAK İÇİN HERZAMAN HAZIRDIR. DAİMA HAZIRDIR.SHOW YAPMAZ...

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