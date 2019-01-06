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Akça: Yasanın adı vicdan-i ret değil, vicdanı ret etme yasasıdır

06 Ocak 2019 Pazar 18:07
Akça: Yasanın adı vicdan-i ret değil, vicdanı ret etme yasasıdır

Rauf R. Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği Genel Başkanı  Latif Akça, vicdani retle ilgili yasal düzenleme yapılmasını eleştirerek, “Çıkarılmaya çalışılan yasanın adı vicdan-i ret değil, vicdanı ret etme yasasıdır” yorumunda bulundu.

Akça bugün yaptığı açıklamada, vicdani ret kavramını ortaya sürenlerin, Kıbrıs Türkü’nün savunmasını ve milli bilincini yok etmeye, özgürlüğünü, onurunu çiğnemek isteyenler olduğunu savundu. Akça, “Bu kavram, Tek kurşun atmadan Kıbrıs Türklerini yok etmek isteyenlerin, uyuşturulmuş  beyinlilere verdiği emziktir! Özgürlük söylemiyle bu kavramın arkasına saklananlar Emperyalizmin Truva atlarıdır” ifadesini kullandı.

Latif Akça, şöyle devam etti:

“Vatan Savunmasına katılmaya müsait olmayanlar olabilir. Bunları anlayışla karşılayabiliriz. Bunlar için özel yasa çıkarabilirsiniz. Kaldı ki zaten bunlar askere alınmıyorlar ve ihtiyaç da yok. Kıbrıs Türkleri’nin varoluş mücadelesinde TMT’de görev alan aslan parçası kadınlarımız vardı. İş başa düşerse yine şerefini korumak sadece erkeklerin görevi değil’ diyecek on binlerce kadın kahramanımız çıkacaktır”

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Milletvekillerine de seslenerek, “şerefimizi, onurumuzu, özgürlüğümüzü korumak için meclistesiniz” diyen Akça, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vicdansız yaşamak isteyenlere gelince; vicdan-i ret maskesiyle vicdanı ayaklar altına almasınlar! Biz Kıbrıs Türklüğü olarak Ulu Önderimiz Atatürk’ün şu iki sözünü, aklı ve vicdanı olan herkese hatırlatıyoruz: Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen milletler; önce şeref ve haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur”

Akça, dünyayı sömürenlerin ve kana bulayanların kötülükler yaparken en çok kullandıkları maskenin “özgürlük”, “demokrasi” ve benzer kavramları kullandığını iddia ederek “Mücadelemizin hedefi halkımızın menfaatlerini müdafaa etmektir. Bütün emelimiz memleketi sağlam karakterli Türk Gençliğine bırakmaktır. Kıbrıs Türkü hür ve bağımsız olarak yaşayacaktır. Beklediğimiz tek mükâfat ise vicdani bir huzurdur” dedi.

(TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Latif Akça
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