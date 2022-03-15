Akçay köyünde korkutan yangın!

Polisten yangınla ilgili verilen bilgi şu şekilde:

15.03.2022 tarihinde, saat 00:10 sıralarında, Güzelyurt’ta, Akçay köyünde Naci Talat caddesi üzerinde bulunan Ali KALİ’ye ait ikametgahtaki odun sobasının aşırı ısınarak yanında bulunan koltuğun alevlenmesi sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup yangın sonucu; oturma odası ve içerisindeki eşyalar tamamen, misafir ile mutfak odaları ve içerisindeki eşyalar ise kısmen yanarak zarar görmüştür. Yangın sırasında ikametgahın banyo odasında mahsur kalan ev sakini İsmet KALİ, İtfaiye ve Polis ekiplerince herhangi bir yara almadan kurtarılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.