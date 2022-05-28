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Akçay Muhtarı: Benzin koyarsak aç kalırık

Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak hükümete ince mesajlar verdi.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 10:26
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Akçay Muhtarı: Benzin koyarsak aç kalırık

Dereliköylü, "Şehere gelmek için yola çıktık,fakat arabayla deyil,benzin koyarsak aç kalırık. Bisikletle gelmek zaman alacak onun için dairelerinizin çalışma saatini 13:00 değilde 17:00 yaparsanız anca yetişiriz." dedi.

Uğur Dereliköylü'nun paylaşımı şu şekilde:

TEŞEKKÜRLER…
Sn. Hükümet edenler sağlığımızı ve bizi bu kadar düşündüğünüz için,çocuklara,gençlere böyle güzel bir gelecek vaat ettiğiniz için,köyümüzdeki işleri ve projeleri yarım bırakmamızı sağladığınız için,köylümüzün sorunlarını dikkate almamamızı istediğiniz için,hala daha bu kadar sorun ile boğuşurken oturduğunuz yerden gülebildiğiniz ama kendinizden ve çevrenizden hiç bir kısıtlama yapmadığınız için sizlere çok teşekkür ederiz.
Kimin umurunda eve ekmek gidermi,evde yemek pişermi,çocukların karnı tokmu ve bir yemiş alabildilermi.
Biz nefes alamaz duruma geldik,umutlarımız bitti.

SİZDEN BİR RİCAMIZ OLACAK.
Şehere gelmek için yola çıktık,fakat arabayla deyil,benzin koyarsak aç kalırık. Bisikletle gelmek zaman alacak onun için dairelerinizin çalışma saatini 13:00 değilde 17:00 yaparsanız anca yetişiriz.

Unutmadan söyleyim Makam araç sahipleri yola çıkmadan önce makam araçlarınızı özel şöferlerinize tembih edin çalıştırıp klimalarını açsınlar. Nede olmasa benzinin parasını halk ödüyor.

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