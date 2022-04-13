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Akçay Muhtarlığı: YOK OLUYORUZ…

Akçay Muhtarlığı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak yetkililere seslendi.

13 Nisan 2022 Çarşamba 13:04
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Akçay Muhtarlığı: YOK OLUYORUZ…

Spor sahasının durumunu paylaşan muhtarlık "Saha susuzluktan kuruyor.Suçlusu köylü mü?Gençler mi?" diye sordu.

Muhtarlık tarafından yapılan paylaşımın tamamı ide şu şekilde:

Köylerde gençlerimiz spor yapsın,kötü alışkanlıklardan onları uzaklaştıralım diye mücadele ederken malesef üzülerek spor sahamızın kurumaya başladığını onlarca yetkili ve sorumlu önünde çaresizce izliyoruz.Yetkililer nerde?sorumlular nerde?sadece gayleleri koltukmu?3 gün önce bu sahada Akçay-Mevlevi dostluk ve anı maçı yapıldı.Gelin görün saha susuzluktan kuruyor.Suçlusu köylümü?Gençlermi?

Su motorları Bölge sular komitesi (kaymakamlığa)bağlı. Ve köylünün bir kuruş borcu yoktur.Hem narenciyesini sulayan hemde sahaya alınan su paraları bizlerden söke söke alınıyor.Artık bizler yorulduk.Herkes anı yaşayarak bizleri geçiştirmeye devam ediyor.Devam ediniz hiç durmayınız inşallah tarih sayfaları sizi alttın harflerle tarihe yazmaz….

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