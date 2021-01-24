Akçay’a ateş düştü…

Köyün sevilen ismi Yusuf Özerman hayatını kaybetti.

Akçay muhtarlığının sosyal medya hesabından yapılan duyuruda cenazenin yarın Lefkoşa Kabristanlığı’na gömüleceği kaydedildi.

Muhtarlığın paylaşımı şöyle:

Her gün acı haberlerle uyanıyoruz.. Çok üzgünüz...Yusuf Özerman (culli) dayımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun nurlar içinde uyusun Yusuf dayımızın cenazesi yarın saat 10:30 da Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecektir. Yüce rabbim yaslı ailesine ve tüm sevenlerine sabır nasip eylesin.