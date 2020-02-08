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Akçay’da kanlı kavga!

08 Şubat 2020 Cumartesi 12:12
Akçay’da kanlı kavga!
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Akçay’da dün saat 23.00 sıralarında, bir açık alan içerisinde Ş.S. (E-51), İ.S.  (E-20), O.S. (E-26) ve A.S. (E-19), aralarında çıkan tartışma sonucunda A.D. (E-51) ve M.D. (E-51) ile kavga etmişlerdir.

Kavga sırasında İ.S. tasarrufunda bulunan bıçağı M.D.’nin (E-51) sol göğüs kafesine bir kez sokmak suretiyle yaralamıştır. Yaralı Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak müşahede altına alınmıştır.

Mesele ile ilgili olarak adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 08.02.2020 17:47
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberPolisKavgaAkçay
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şahin 2020-02-08 14:00:13

madem işin içinde bıçaklama var.kesin garasakaldırlar.

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