Akçay'da korkutan yangın!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

30.07.2021 tarihinde saat 15.00 sıralarında Akçay’da, Nezif TEKYAPRAK ve Ümit SEHEROĞLU’na ait arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen bir sebebten dolayı yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup yangın sonucu Nezif TEKYAPRAK’a ait 30 dönümlük alan içerisindeki anız ve Ümit SEHEROĞLU’na ait 5 dönümlük alan içerisinde bulunan 3 adet küçük kare bala ve anız tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.