Akçın: "İstihdam yapacağınıza 100 üreticinin alacağını karşılasaydınız"

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği (KKNÜB) Başkanı Turgut Akçın, Cypfruvex Yönetim Kurulu’nun, üreticinin ton başına 50 TL alacağını ödeyip, güven tazelemeden üreticinin kuruma ürün vereceğini sanmadıklarını belirtti.

Turgut Akçın yaptığı yazılı açıklamada, Cypfruvex Yönetim Kurulu’nun “para yok” deyip ödeme yapmadığını ancak, 2016-2017 sezonunda 35 milyon TL civarında gelir elde ettiğini ileri sürdü.

Akçın, “Para isterseniz Cypfruvex’i satarız” diyen Yönetim Kurulu’nun talimatla ölü sezonda işçi çalıştırdığını, yeni personel istihdam ettiğini iddia etti.

“Yaptıkları istihdamların karşılığında 100 küçük üreticinin alacağı karşılanabilirdi” diyen Akçın, Yönetim kurulu üyelerinin de kendi aralarında kavgalı olduklarını iddia etti.

Akçın, geçen yıl konsantre ürün alımında kurumun kendi içinden ve üst kademeden engellendiğini, düşürülen fiyatla, tüccarın aldığı ürünü Cypfruvex tesislerinde işleyip kuruma sattığını, kurumun da bunu 300 dolar karla yurt dışına sattığını, üreticini eline para geçmesinin engellendiğini ileri sürdü.

Akçın, Cypfruvex’in bu yönetimle değil, kendi başına karar alabilen ve Cypfruvex’in menfaatleri ile üreticinin menfaatlerini kendi çıkarları üzerinde tutan bir yönetim kurulu ile mümkün olacağını savundu.

Su konusunda bölgeye hesapsız kuyu izni verildiğini iddia eden Akçın, Türkiye’den gelen suyun sulamada kullanılmasına ilişkin projenin gecikmeden tamamlanması gerektiğini belirtti.