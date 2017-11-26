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Akdağ: "Güney'deki Rumlar da bu hastaneye gelecek"

Akdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 13 bin dolara ulaşan kişi başına düşen milli geliri 25 bin dolara ulaştıracaklarını söyledi...

26 Kasım 2017 Pazar 13:24
Akdağ: "Güney'deki Rumlar da bu hastaneye gelecek"
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Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden de sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, katıldığı bir televizyon programında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin bir soru üzerine Akdağ, “Ben son derece iyimserim çünkü konu hep Rumlarla anlaşma üzerine tartışılıyor. Rumların bu konuda bir anlaşmaya gelmeyecekleri, en azından yakın zamanda belli” diye konuştu.

Sorunun kendisine göre büyük ölçüde çözüldüğünü dile getiren Akdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 13 bin dolara ulaşan kişi başına düşen milli geliri 25 bin dolara ulaştıracaklarını söyledi.

Aktağ, “Bütün mesele bu. Orası çok daha iyi yaşanan bir ülke olduğu zaman, sorun büyük oranda çözülmüş olacak” dedi.

Kıbrıs Türk ve Rum halkının en büyük taleplerinden birinin sağlık olduğuna dikkat çeken Akdağ, mükemmel bir hastane yaparak 2 senede sağlığı tamamen ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Recep Akdağ, “Sistemi de iyileştiriyoruz, onlarla iş birliğiyle elbette. Ekonomik iş birliği ve kalkınma programımız var. Bu programın en başına koyduğumuz hususlardan biri de sağlık şu anda. Çünkü vatandaşın talebi bu, Kıbrıs halkının talebi bu” dedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Lefkoşa’da, Türkiye’deki şehir hastanelerine benzer bir hastane yapacaklarını, hatta güneydeki Rumların da bu hastaneye geleceğini vurguladı.

Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Birliği’nin yardımlarıyla hormonlu bir biçimde büyüdüğünü dile getiren Akdağ, Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde vatandaşların mükemmel bir su içtiğini ancak bunu Rum kesiminin içemediğini anlattı.

Akdağ, adaya kabloyla elektrik getirileceğini de hatırlatarak, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu konuda çalışıyor. Alsalar onlara da su veririz ama almıyorlar. Orada bana anlattılar. Maalesef bu aşırı fanatik birtakım kişilerin, ‘Türklerin suyunu içeceksek zehir içeriz.’ falan dediklerini duyuyoruz. Bu artık bağnazlığın dik alası. Avrupa Birliği’nin erken ve haksız yere Güneyli Rumları birliğe alması müthiş bir şımarıklık oluşturmuş. Biz şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişmesine katkı vermeye hem de bunu hızlandırmaya odaklandık. Orası yaşanılan mükemmel bir ülke haline geliyor her geçen gün. Ben meselenin çözümünü burada görüyorum. Onun dışında başka ne çözüm arayacağız” ifadelerini kullandı.

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