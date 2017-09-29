Akdağ KKTC’de temaslar yapacak

Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliyor.

Türkiye ile imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde yürütülen çalışmalar ile iglili temaslarda bulunacak olan Akdağ, adaya gelişinin ardından Muratağa, Sandallar ve Atlılar Şehitlikleri’ni ziyaret edecek.Akdağ buradan Dipkarpaz köyüne geçecek.

KKTC ziyareti kapsamında Tatlısu Belediyesi ve Hz Ömer Türbesi’ni de ziyaret edecek olan Akdağ Girne Antik Limanda halkla buluşacak.

Akdağ, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ve Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından da kabul edilecek.

İki ülke arasındaki işbirliği protokolü çerçevesinde sürdürülen çalışmaları yürütüen teknik heyetle de biraraya gelecek olan Akdağ 2. Ekonomik Program Gözden Geçirme toplantısı kapanış oturumuna katılacak.

Toplantının ardından Akdağ, Milli Ücadele ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret edecek ardından Çanakkale gezilerine katılan öğretmen ve öğrencilerle biraraya gelecek.