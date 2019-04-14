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Akdeniz Ayrelli Festivali devam ediyor

14 Nisan 2019 Pazar 10:55
Akdeniz Ayrelli Festivali devam ediyor
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Lapta Belediyesi ve Akdeniz Muhtarlığının 7’ncisini bu yıl düzenlediği Akdeniz Ayrelli Festivali devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açılışını gerçekleştirdiği festivalde konuşan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin bu yıl başlatacağı çalışmalarla, kral mezarları gibi köye ait değerleri daha da ön plana çıkararak köye gelen turist sayısını arttırmayı hedeflediklerini anlattı.

Ataoğlu konuşmasında İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk nüfusun, 3 ve 4’üncü nesillerinin, kültürlerinden uzaklaşmaya ve ülkeyi daha az ziyaret etmeye başladıklarını gözlemlediklerini kaydederek, bu yıl bir ilki gerçekleştirip, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk nüfusun 4’üncü nesil gençlerden oluşan bir grubu Kıbrıs’a davet ettiklerini anlattı.

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Ataoğlu, 1 hafta boyunca gençlerin rehberler eşliğinde, tüm turistik, tarihi, müze ve ören yerleri gezdiğini, ülke kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, festivalin içeriğinin yeni unsurlarla zenginleştirilerek devam ettirilmesi nedeniyle bu güne kadar görev yapan tüm belediye başkanları, muhtar ve belediye meclis üyelerini kutladı.

Festivalin her yıl daha da gelişerek ve daha da güzelleşerek devam etmesini dileyerek, ayrelli denilince aklına Akdeniz köyünün geldiğini ve ayrellinin Akdeniz’in markası olduğunu dile getiren Akıncı, bunu yaşatmanın herkese düşen bir görev olduğunu söyledi.

Festival kapsamında bugün de çeşitli gösteri ve etkinlikler yer alacak.(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Ayrelli Festivali
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