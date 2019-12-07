Akdeniz'de Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre; Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2019.12.07 10:59:33 39.3347 28.2852 6.7 -.- 2.3 -.- UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 2019.12.07 10:14:23 35.1922 23.8358 4.9 -.- 4.3 4.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2019.12.07 09:02:18 35.2085 23.8373 3.5 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2019.12.07 08:41:22 37.2280 28.6122 5.0 -.- 2.8 -.- YEMISENDERE-(MUGLA) 2019.12.07 08:38:59 37.2782 28.2875 2.7 -.- 2.0 -.- KOZAGAC-(MUGLA)