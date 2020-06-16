Akdeniz'de deprem!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Akdeniz’de, Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 3,0 şiddetinde bir deprem yaşandı.
Saat 10.07’de meydana gelen depremin yerin 2,5 km derinliğinde yaşandığı da ifade edildi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Akdeniz’de, 3,0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Akdeniz’de, Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 3,0 şiddetinde bir deprem yaşandı.
Saat 10.07’de meydana gelen depremin yerin 2,5 km derinliğinde yaşandığı da ifade edildi.