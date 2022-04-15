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Akdeniz'de deprem!
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Akdeniz'de deprem!

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

15 Nisan 2022 Cuma 10:18
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Akdeniz'de deprem!

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.36'da Antalya'nın Kaş ilçesinin 90,42 kilometre açığında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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