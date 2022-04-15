Akdeniz'de deprem!

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.36'da Antalya'nın Kaş ilçesinin 90,42 kilometre açığında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.36'da Antalya'nın Kaş ilçesinin 90,42 kilometre açığında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.