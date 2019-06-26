Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.16'da Akdeniz'de 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Sarsıntının, Akdeniz'in yaklaşık 14 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Akdeniz'de deprem!
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
26 Haziran 2019 Çarşamba 09:30
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