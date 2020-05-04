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Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:48
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Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de Girit adası açıklarında, 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) geçtiği son dakika verilerine göre; depremin derinliği 40 kilometre olarak ölçüldü.

Bölgede çok sayıda artçı sarsıntı meydana geliyor.

Cumartesi günü yaşanan 6.4'lük sarsıntının ardından aynı noktada 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) geçtiği son dakika verilerine göre; depremin derinliği 40 kilometre olarak ölçüldü.

FAY TÜM AKDENİZ'İ BAŞTAN SONA GEÇİYOR

Depremin meydana geldiği söz konusu fay hattı, Kıbrıs ve Girit'in güneyinden geçerek Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi'ne kadar ulaşıyor.

Son Güncelleme: 04.05.2020 16:51
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