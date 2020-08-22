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Akdeniz: "işsizlik gençleri göç ettiriyor"

22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:39
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Akdeniz: "işsizlik gençleri göç ettiriyor"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü Başkanı Doğukan Akdeniz, katıldığı televizyon programında gençlerin sorunlarına değindi ve ülkedeki beyin göçünün sebebinin işsizlik olduğunu söyledi.
    Akdeniz, pandemi öncesinde de gençlerin ekonomik sıkıntıları olduğunu belirterek, “Şimdi pandemi dönemi ile birlikte virüsün hala ülkemizde olmasından dolayı piyasadaki herkesin alım gücünün düştüğünü, gençlerin de bu dönemde daha çok işsiz kalacaklarını” vurguladı.
    “Bir şeyler üretip, bu sıkıntıların üstesinden nasıl gelebileceğimizi düşünüyoruz” diyen Akdeniz, belirli komiteler kurarak çalışmalar yaptıklarını da belirtti.
Gençlerin yaşadıkları ekonomik sıkıntının, uyuşturucu ve alkol kullanımını tetiklediğini iddia eden Akdeniz, ülkede beyin göçünün sebebinin de işsizlik ve ekonomik olduğunu vurguladı. Gençlerin seslerini duyurmaları için daha girişken olmaları gerektiğini de vurgulayan Akdeniz, “Güney Kıbrıs’taki gençlerle de sıklıkla buluşup, iç barışı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

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