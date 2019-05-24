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Akdeniz Kadın Uzlaşımcılar Ağı’nın Kıbrıs Bacağı Lefkoşa’da Hayata Geçirildi

24 Mayıs 2019 Cuma 10:26
Akdeniz Kadın Uzlaşımcılar Ağı’nın Kıbrıs Bacağı Lefkoşa’da Hayata Geçirildi
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Merkezi İtalya’da bulunan Akdeniz Kadın Uzlaşımcılar Ağı’nın (AKUA’nın) Kıbrıs bacağı için ara bölgede açılış etkinliği düzenlendi.

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Akdeniz Kadın Uzlaşımcılar Ağı adına yapılan açıklamada, Akdeniz Kadın Uzlaşımcılar Ağı/ Kıbrıs’ın hayata geçirilişi vesilesiyle Lefkoşa ara bölgede bulunan Ledra Palace Otelinde düzenlenen etkinliğe, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP ) misyon şefi  Elisabeth Spehar da katıldı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, demokrasi, barış ve güvenliği geliştirme  hedefiyle çalışan AKUA, 2017’de Roma’daki Uluslararası İşler Enstitüsü ( IAI) ve İtalya Uluslararası Güvenlikte Kadın’ın ( WIIS) işbirliğiyle,  İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığının  desteği ile  hayata geçirilmiş bir inisiyatiftir.

AKUA/Kıbrıs’ın ilk etkinlik olarak da, uzlaşı ve barış inşası konulu genç kadınlara yönelik atölye çalışması gerçekleştirdi. 

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Kadın Uzlaşımcılar
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