Akdeniz Kadın Uzlaşımcılar Ağı’nın Kıbrıs Bacağı Lefkoşa’da Hayata Geçirildi

Merkezi İtalya’da bulunan Akdeniz Kadın Uzlaşımcılar Ağı’nın (AKUA’nın) Kıbrıs bacağı için ara bölgede açılış etkinliği düzenlendi.
Toplumsal cinsiyet eşitliği, demokrasi, barış ve güvenliği geliştirme hedefiyle çalışan AKUA, 2017’de Roma’daki Uluslararası İşler Enstitüsü ( IAI) ve İtalya Uluslararası Güvenlikte Kadın’ın ( WIIS) işbirliğiyle, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığının desteği ile hayata geçirilmiş bir inisiyatiftir.
AKUA/Kıbrıs’ın ilk etkinlik olarak da, uzlaşı ve barış inşası konulu genç kadınlara yönelik atölye çalışması gerçekleştirdi.