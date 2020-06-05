Akdeniz Karpaz Üniversitesi'nden maske desteği

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs (Covid19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla, KKTC Bakanlar Kurulunun aldığı karara istinaden sokağa çıkacak olan herkesin maske takması zorunluluğu getirilmişti.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi-Pandemi Sorumlusu Ekibinin yaptığı açıklamaya göre artan maske ihtiyacını karşılamak için özel olarak hazırlatılan maskelerin bugün itibari ile öğrenciler ve çalışanlara dağıtılmaya başlandığı öğrenildi. Maskelerin hijyen kurallarına uygun olarak hazırlatıldığı ve el değmeden paketlendiği bilgisi de paylaşıldı.

Maske dağıtımının pandemi sürecinde yapılan çalışmalardan sadece biri olduğu, üniversite içerisinde kurulan Pandemi Sorumlusu Ekibinin öğrenciler ve çalışanların sağlığı düşünülerek üniversite içerisinde tedbir amaçlı birçok düzenleme yaptığı da kaydedildi.