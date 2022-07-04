Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde 10’uncu kuruluş yılı ve mezuniyet çoşkusu

Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nin (AKÜN) 10’uncu kuruluş yılı ve 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni bu akşam saat 20.00’de Grand Pasha Lefkoşa Otel’de düzenlenecek tören ile gerçekleşecek.

TÖRENE CUMHURBAŞKANI TATAR DA KATILACAK

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılacağı törene Türkiye Cumhuriyetin’den birçok milletvekilleri, İl ve İlçe Başkanı Siyasetçiler, gazeteciler ile sinema oyuncuları da katılacak.

SONER SARIKABADAYI, ETKİNLİKTE SAHNE ALACAK

Törene, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye Cumhuriyeti (TC) dahil toplam 27 farklı ülkeden gelen öğrencileri ile mezuniyet töreninin çoşkulu ve adına yakışır bir şekilde gerçekleşecek.

10’uncu kuruluş yılı ve mezuniyet coşkusunda Türkiye’nin önemli sanatçılarından Soner Sarıkabadayı sahne alacak.