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Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:06
Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nin 2018-2019 eğitim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi…

Törende yüksek lisanstan mezun olanlar arasında Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de vardı…

Kısa bir de konuşma yapan Kibrit, hocalarına teşekkür etti…

Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektörü Şerif Alpay Ataol da mezunlara seslenerek, “sizler bize güzel anlar yaşattınız, biz de sizi hayallerinize uğurluyoruz” dedi…

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş da öğrencilerin aldığı eğitimin kendilerini hak ettikleri yere ulaştıracağını ifade ederek, başarılı olmanın ise mezunların kendisini geliştirmesine bağlı olduğunu söyledi…

Başbakan Ersin Tatar da mezunlara zamanın çok hızlı akıp gittiğini anımsatarak, kendisinin de 38 yıl önce bu heyecanı yaşadığını anlattı.

Mezunlara her günlerini değerlendirmeleri ve çalışmaya devam etmeleri tavsiyesinde bulunan Başbakan Tatar, mezunlar için güzel bir eğitimin ardından hayat eğitiminin başladığını ifade etti.

Tatar, mezunlara ülkelerini geliştirmek için tavsiyelerde de bulundu.

Yüksek Lisans mezunu Günay Kibrit’i özel olarak kutlayan Başbakan Tatar, her bireyin eşit olarak başarılı olmasının kendileri için önemli olduğunu aktardı…

Tatar, konuşmasının ardından Sevgi Her Engeli Aşar sloganıyla yola çıkan Yüksek Lisans Mezunları Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ile Asbaşkan Ahmet Akdeniz’e diplomalarını verdi…

Diplomaların verildiği törende, dönem birincileri mezuniyet kütüğüne isimlerini de çaktı…

(BRT)

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Akdeniz Karpaz Üniversitesi
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