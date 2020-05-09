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Akdeniz tutuksuz yargılanacak

Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan gidip 20 ay orda tutuklu kaldıktan sonra serbest kalması üzerine KKTC’ye geri dönen zanlı İsa Akdeniz tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 14:39
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Akdeniz tutuksuz yargılanacak

üney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan gidip 20 ay orda tutuklu kaldıktan sonra serbest kalması üzerine KKTC’ye geri dönen zanlı İsa Akdeniz tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Kanteper, 2018 yılı Ekim ayı içerisinde Haspolat'da sakin İsa Akdeniz’in kullanımında bulunan GT 428 Plakalı araç ile askeri yasak bölgeyi ihlal edip, Akıncılar’da Çadır tepe ile Havuzlu tepe arasından toprak yolu kullanarak Güney Kıbrıs’a geçtiğini belirtti. Polis, zanlının 24.04.2020 tarihinde Ledra Palas Sınır Kapısından giriş yaptığı sırada tespit edilerek, Demirhan Polis Karakoluna celp edildiğini ve vermiş olduğu gönüllü ifadesinde 20 ay Güney Kıbrıs’da tutuklu kaldığını serbest bırakıldıktan sonra KKTC’ye geri geldiğini bildirip suçlarını kabul ettiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak İsa Akdeniz’in Covit 19 salgını nedeni ile 24.04.2020 günü karantina altına alındığını belirtti. Polis, zanlıya Birinci Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal Etmek suçundan yazılı dava tebliğ edildiğini ve zanlının gönüllü ifade vermiş olup suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis, zanlının aleyhine başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, KKTC vatandaşı olan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklaması haftada 3 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması ve iki kefilin 50 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)  

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