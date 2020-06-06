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Akdeniz - Yayla sahilinden kaçak giriş!

Akdeniz - Yayla sahilinden, geçtiğimiz gün kullanımında bulunan sürat teknesi ile KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yapan ve sığınmacı getiren  A.Y.(E-45) tutuklandı.

06 Haziran 2020 Cumartesi 11:30
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Akdeniz - Yayla sahilinden kaçak giriş!

Akdeniz - Yayla sahilinden, geçtiğimiz gün kullanımında bulunan sürat teknesi ile KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yapan ve sığınmacı getiren  A.Y.(E-45) tutuklandı.

Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamına söz konusu sürat teknesi ile ülkeye kanunsuz giriş yaptığı değerlendirilen sayıları henüz tespit edilemeyen sığınmacılar ise aranıyor.

Olayla ilgi soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Tutuklama
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vatanperver 2020-06-06 12:59:14

Allah bin belalarini versin bu insan kacakcilarinin. Hele boyle bir zamanda hastalik tasiyorlarmi. Para icin yapilmadik pislik birakmadilar.

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