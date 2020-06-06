Akdeniz - Yayla sahilinden kaçak giriş!

Akdeniz - Yayla sahilinden, geçtiğimiz gün kullanımında bulunan sürat teknesi ile KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yapan ve sığınmacı getiren A.Y.(E-45) tutuklandı.

Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamına söz konusu sürat teknesi ile ülkeye kanunsuz giriş yaptığı değerlendirilen sayıları henüz tespit edilemeyen sığınmacılar ise aranıyor.

Olayla ilgi soruşturma devam etmektedir.