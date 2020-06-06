Akdeniz - Yayla sahilinden kaçak giriş!

Akdeniz - Yayla sahilinden, geçtiğimiz gün kullanımında bulunan sürat teknesi ile KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yapan ve sığınmacı getiren A.Y.(E-45) tutuklandı.
Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamına söz konusu sürat teknesi ile ülkeye kanunsuz giriş yaptığı değerlendirilen sayıları henüz tespit edilemeyen sığınmacılar ise aranıyor.
Olayla ilgi soruşturma devam etmektedir.
Allah bin belalarini versin bu insan kacakcilarinin. Hele boyle bir zamanda hastalik tasiyorlarmi. Para icin yapilmadik pislik birakmadilar.