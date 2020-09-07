Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Suçüstü yakalandılar
Suçüstü yakalandılar
Arabasından ve evinden uyuşturucu çıktı
Arabasından ve evinden uyuşturucu çıktı
Bu ilk soygunları değil
Bu ilk soygunları değil
2 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi
2 ayı aşmamak üzere cezaevine...
Tutuksuz yargılanacaklar
Tutuksuz yargılanacaklar

AKDENİZ’DE FIRTINA KOPUYOR!

Türkiye ve KKTC tarafından yapılacak olan “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı” dün başladı…

07 Eylül 2020 Pazartesi 09:04
926 Okunma
AKDENİZ’DE FIRTINA KOPUYOR!

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca 6-10 Eylül’de gerçekleştirilen tatbikatı, dün başladı. Tatbikat, KKTC’de icra ediliyor.

Her yıl planlı olarak yapılan “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı” ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Tatbikat, Türkiye’den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının da katılımıyla hava hücum, muharebe arama kurtarma harekâtı tatbikatı ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları şeklinde, birleşik, müşterek ve fiili olarak icra ediliyor.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, "Ülkemizin yerli ve milli olarak geliştirdiği silah sistemleri ve mühimmatların kullanıldığı tatbikat planlandığı gibi başarıyla devam ediyor" denildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karayolları Dairesi personel bekliyor
Karayolları Dairesi personel bekliyor
Elcil: “Alınan kararlar bilimsellikten uzak”
Elcil: “Alınan kararlar bilimsellikten uzak”
Yeltekin: “Kapılar tüm uyarılara rağmen açıldı”
Yeltekin: “Kapılar tüm uyarılara rağmen açıldı”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim