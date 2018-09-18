Akdeniz’de vurulan uçağın patlama sesi Kıbrıs’tan duyuldu

Rusya Savunma Bakanlığı dün akşam Akdeniz’de radardan çıkarak kaybolan uçağının Suriye hava savunması tarafından düşürüldüğünü duyurdu, olayla ilgili olarak İsrail’i suçladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, “İsrail pilotları, Rus uçağını bir kalkan olarak kullanarak Suriye hava savunma sistemiden gelen ateşe açık bir hale getirdi. Bunun sonucu olarak yüzeyi F-16’dan çok daha büyük olan Il-20 uçağı, S-200 savunma sisteminden gelen bir füze ile vuruldu” dedi.

Igor Konashenkov, uçağın düşmesinden, “provokatif ve düşmanca” bir tavra sahip olduğunu söylediği İsrail’i sorumlu tuttu.

Konashenkov, İsrail’in bu davranışına “gerekli yanıtı verme hakkını saklı tuttuklarını” söyledi.

İsrail’in düzenleyeceği operasyon ile ilgili olarak Rusya’yı sadece bir dakika önceden haberdar ettiği belirtildi.

Ilyushin-20 tipi uçakta 14 kişi bulunuyordu.

Rus uçağı, Pazartesi akşamı Lazkiye’deki üssüne dönerken Suriye kıyısından 35 kilometre dışarıda radardan gözden kaybolmuştu.

Kıyı şeridinde İsrail’in 4 F-16 jeti de uçuyordu.

İsrail konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Akdeniz üzerinde vurulan Rusya savaş uçağının patlama sesinin Kıbrıs’ta da, özellikle İskele ve Karpaz Bölgesi’nde duyulduğu ifade ediliyor.