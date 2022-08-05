Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Cezaevi'ne gönderildi...
Cezaevi'ne gönderildi...
Şirket parasını zimmetine geçirdi
Şirket parasını zimmetine geçirdi
Bahçeciler olayında mahkemeden yeni detaylar
Bahçeciler olayında mahkemeden yeni detaylar
Kaçak geldi, hırsızlıktan tutuklandı!
Kaçak geldi, hırsızlıktan tutuklandı!
Öğrencisiyle ilişkiye girdi... 9 yıl hapsi boyladı!
9 yıl hapsi boyladı!

Akdeniz’deki ilk görevi için geri sayım başladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Abdülhamid Han sondaj gemisinde sistem ve ekipman güncelleme işlemlerinin ardından kontrol süreçlerinin başladığı ifade edildi.

05 Ağustos 2022 Cuma 16:31
45 Okunma
Akdeniz’deki ilk görevi için geri sayım başladı
banner48

Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor.

Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

Gemi, son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 9 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan törenle Mersin Taşucu Limanı'ndan ilk görev yerine uğurlanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, daha önce yaptığı açıklamada, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Akdeniz'de faaliyetlerine başlamasının planlandığını bildirmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmen sendikaları Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı
Öğretmen sendikaları Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı
Klasik Otomobil Gece Rallisi Çarşamba akşamı yapılacak
Klasik Otomobil Gece Rallisi Çarşamba akşamı yapılacak
Uçuğu olan herkes dikkat! Ölümcül hastalık uyarısı
Uçuğu olan herkes dikkat! Ölümcül hastalık uyarısı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim