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Akdenizlilerin yol isyanı

40 yaşındaki motosiklet sürcüsü Vedat Çakır’ın ölümünün ardından Tepebaşı ve Akdeniz köylüleri isyan etti.

21 Temmuz 2020 Salı 10:13
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Akdenizlilerin yol isyanı

40 yaşındaki motosiklet sürcüsü Vedat Çakır’ın ölümünün ardından Tepebaşı ve Akdeniz köylüleri isyan etti.

Meydana gelen ölümlü trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla köylüler Güzelyurt – Girne anayolunu kapattı.

Anahtar Kelimeler:
Akdeniz KöyüTepebaşı
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