Akdenizlilerin yol isyanı

40 yaşındaki motosiklet sürcüsü Vedat Çakır’ın ölümünün ardından Tepebaşı ve Akdeniz köylüleri isyan etti.
Meydana gelen ölümlü trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla köylüler Güzelyurt – Girne anayolunu kapattı.
40 yaşındaki motosiklet sürcüsü Vedat Çakır’ın ölümünün ardından Tepebaşı ve Akdeniz köylüleri isyan etti.
40 yaşındaki motosiklet sürcüsü Vedat Çakır’ın ölümünün ardından Tepebaşı ve Akdeniz köylüleri isyan etti.
Meydana gelen ölümlü trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla köylüler Güzelyurt – Girne anayolunu kapattı.