Akdoğan'da 4 pozitif vaka!

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif’in açıklaması şöyle:

Değerli Belde Halkım,

Hepinizin de bildiği gibi dünyayı saran Covid-19 pandemisi süreci Mart 2020 tarihinden itibaren ülkemize de görülmeye başlamıştı. O günden itibaren zor bir süreçten geçiyoruz. Her geçen gün aşı ve test miktarı artmış olsa da vakalar çıkmaya devam ediyor. Bu bağlamda maalesef bu gün itibarı ile beldemizde 4 Pozitif vakamız ve çok sayıda temaslımız bulunmakta. Özelikle temaslı olan kişiler kendilerini gizlemesin bize veya Sağlık Bakanlığına ait 1111 veya 1102 nolu telefonlarına ulaşsınlar. Beldemizde Sağlık Bakanlığı tarafından bir tarama yapılması önem arz etmekte. Lütfen herkes Maske, Mesafe ve Hijyen kurallarına uymaya devam etsin.

Unutmayın Bizim için Değerlisiniz...