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Akdoğan'da 4 pozitif vaka!

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Akdoğan’da 4 koronavirüs vakası görüldüğünü duyurdu. 

30 Haziran 2021 Çarşamba 13:23
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Akdoğan'da 4 pozitif vaka!

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif’in açıklaması şöyle:

Değerli Belde Halkım,

 Hepinizin de bildiği gibi dünyayı saran Covid-19 pandemisi süreci Mart 2020 tarihinden itibaren ülkemize de görülmeye başlamıştı. O günden itibaren zor bir süreçten geçiyoruz. Her geçen gün aşı ve test miktarı artmış olsa da vakalar çıkmaya devam ediyor. Bu bağlamda maalesef bu gün itibarı ile beldemizde 4 Pozitif  vakamız ve çok sayıda temaslımız bulunmakta. Özelikle temaslı olan kişiler  kendilerini gizlemesin bize veya Sağlık Bakanlığına ait  1111 veya 1102  nolu telefonlarına ulaşsınlar. Beldemizde Sağlık Bakanlığı tarafından bir tarama yapılması önem arz etmekte. Lütfen herkes Maske, Mesafe ve Hijyen kurallarına uymaya devam etsin.

Unutmayın Bizim için Değerlisiniz...

Anahtar Kelimeler:
AkdoğanPozitif VakaAhmet Latif
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