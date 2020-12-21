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Akdoğan'da 4 pozitif vaka!

Akdoğan Belediyesi bölgede bulunan 4 kişinin testinin pozitif çıktığını duyurdu.

21 Aralık 2020 Pazartesi 17:30
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Akdoğan'da 4 pozitif vaka!

Akdoğan Belediyesi bölgede bulunan 4 kişinin testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Açıklama şu şekilde:

AKDOĞAN BELEDİYESİ’NDEN ÖNEMLE DUYURULUR

Akdoğan’da 4 vatandaşımızın Koronavirüs testleri pozitif çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız istişarede temaslıların bir an önce tespit edilebilmesi için gerekli bilgi paylaşımları yapılmaktadır.

Temaslıların bildirilmesi konusunda Belediyemize ait 0542-8514905 nolu telefonu arayarak bilgi vermesi veya pandemi hastanesine PCR testini şahsen yaptırmak için başvurmaları önemle rica olunur.

Son Güncelleme: 21.12.2020 18:35
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