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Akdoğan'da vaka sayısı 10’a yükseldi

Karantinada temaslı olduğu öğrenilen 2 kişinin daha testi pozitifleşti.

25 Aralık 2020 Cuma 12:53
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Akdoğan'da vaka sayısı 10’a yükseldi

Karantinada temaslı olduğu öğrenilen 2 kişinin daha testi pozitifleşti. Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, sayının 10’a yükseldiğini doğruladı.

Ahmet Latif'in açıklaması şöyle;

"Değerli Bölge ve Belde Halkım,

Bu gün için yeni bir değerlendirme yapalım.

* Dün açıklamış olduğumuz gibi covid-19 testi pozitif çıkan 8 vakamız vardı. Bu gün itibariyle maalesef bu sayı 10'a ulaştı.

Lütfen kurallara uyalım uymayanlara uyaralım.

Bu vesileyle bir kez daha pozitif sonuç veren vatandaşlarımıza, gerek karantina otellerine yerleştirilen temaslılara ve temaslı yakınlarına,evde kendini izole eden tüm dost ve arkadaşlarımıza acil şifalar diler. En erken zamanda sağlıklı güzel günlere hep birlikte kavuşmamız dileğimle."

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