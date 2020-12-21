Akdoğan'da vaka sayısı 5'e yükseldi!

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, bölgede saptanan Koronavirüs vakasının temaslısı olan erkek berberi Osman Kırıcı’nın testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Ahmet Latif, berber salonunu kullanan kişilerin belediye veya Sağlık Bakanlığı’na ulaşmalarını istedi.
Latif ayrıca yarın Akdoğan Belediyesi’nde Koronavirüs testi yapılacağını duyurdu.
Belediye Başkanı Latif bölgedeki gelişmeleri aktarmaya devam edeceklerini belirtti.
Son rakamlarla birlikte Akdoğan'da tespit edilen yerel vaka sayısı 5'e yükseldi.
KIBRIS POSTASI