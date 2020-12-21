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Akdoğan'da vaka sayısı 5'e yükseldi!

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, bölgede berber salonu işleten Osman Kırıcı’nın testinin pozitif çıktığını aktardı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 21:34
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Akdoğan'da vaka sayısı 5'e yükseldi!

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, bölgede saptanan Koronavirüs vakasının temaslısı olan erkek berberi Osman Kırıcı’nın testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ahmet Latif, berber salonunu kullanan kişilerin belediye veya Sağlık Bakanlığı’na ulaşmalarını istedi.

Latif ayrıca yarın Akdoğan Belediyesi’nde Koronavirüs testi yapılacağını duyurdu.

Belediye Başkanı Latif bölgedeki gelişmeleri aktarmaya devam edeceklerini belirtti.

Son rakamlarla birlikte Akdoğan'da tespit edilen yerel vaka sayısı 5'e yükseldi.

KIBRIS POSTASI

Son Güncelleme: 21.12.2020 22:50
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