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Akdoğan İlkokulu'nda pozitif vaka!

Akdoğan Doktor Fazıl Küçük İlkokulu’nda, okul sekreterinin Covid-19 testinin pozitif olduğu açıklandı.

03 Eylül 2020 Perşembe 20:05
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Akdoğan İlkokulu'nda pozitif vaka!

Akdoğan Doktor Fazıl Küçük İlkokulu’nda, okul sekreterinin Covid-19 testinin pozitif olduğu açıklandı.

Okul yönetiminden velilere gönderilen mesajda, “Okul sekreterimizin test sonucunun pek çoğunuzun da duyup öğretmenlerinize sorduğunuz için sizleri aydınlatma adına, doğrudur pozitiftir” ifadeleri kullanıldı.

Sekreterin  6 gündür okula gelmediği belirtilen mesajda, tüm öğretmen ve personele PCR test yapılması için harekete geçildiği ifade edildi.

İşte Okul yönetiminin velilere gönderdiği mesaj:

“Sayın veli;

 Sizleri aydınlatma bakımından bu bilgileri sizinle paylaşma ihtiyacı duyuyoruz. Okulumuzu yeni öğretim yılına en iyi şekilde açmak için uzun zamandır yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

  Okul sekreterimizin test sonucunun pek çoğunuzun da duyup öğretmenlerinize sorduğunuz için sizleri aydınlatma adına, doğrudur pozitiftir.

  Sekreterimiz hafta sonu da dahil bugüne kadar toplam 6 gündür okula gelmiyor.

 Bu konu ile ilgili okul müdürü olarak en üst düzeyde Eğitim bakanlığımızı bilgilendirdik.

 Sağlık kurulu bilgilendirildi. Toplu olarak öğretmen ve çalışanlarımıza PCR testi yapılmasını ve izole konusunu sorguladık. Bekliyoruz.

  Bizler ve öğretmenlerimiz ile çalışanlarınızın şu an sağlık durumları iyidir. Muavinimizin PCR testi negatif çıktı .Bekliyoruz.  Bilgilerinize önemle duyurulur.”

KAYNAK : YENİDÜZEN

Son Güncelleme: 03.09.2020 20:48
Anahtar Kelimeler:
Akdoğan İlkokuluKoronavirüsCoronavirüs
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