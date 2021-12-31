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Akdoğan ve Edremit'te ani ölüm!

31 Aralık 2021 Cuma 10:48
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Akdoğan ve Edremit'te ani ölüm!
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POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

30.12.2021 tarihinde, saat 08:45 sıralarında, Akdoğan’da sakin Erdinch Seidali SEİD (E-58) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

30.12021 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Edremit’te sakin Mehmet YANGIN (E-48) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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