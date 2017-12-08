Akdoğan’ın yolları siyasete kurban ediliyor!

Detay'dan Taner Ulutaş'ın haberine göre, Kullanılmayacak durumda olan ve birçok yeri çukurlar ile dolu olan yol için Ulaştırma Bakanlığı'na çağrıda bulunuluyor. Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif sosyal medyada yaptığı paylaşımda yaptığı açıklamada, "Değerli Akdoğan ve bölge halkı, şehirler ve köyler arası yollar Karayolları Dairesi sorumluluğunda olan yollardır. Bundan dolayı Akdoğan'dan Paşaköy'e kadar olan yolun mevcut durumundan dolayı tamir ve yama yapılamaz durumda olduğu tüm bölge ve bu yolu kullanan herkes tarafından biliniyor" dedi.

"BELEDİYE BAŞKANI UBP’Lİ OLMADIĞI İÇİN TAMİR EDİLMİYOR"

Ahmet Latif açıklamasına devamla, "İşte bu yüzden yaptığımız girişimler sonucu tüm bu yolun tamiri ve yenilenmesi ile ilgili proje hazırlandı. Fakat şu an görevde olan hükümette Ulaştırma Bakanlığı görevini üstlenen Kemal Dürüst Efendi, Akdoğan Belediye Başkanı kendisi ile ayni siyasi partiden olmadığından dolayı bu yolu Akdoğan’lıya ve bölge halkına kazandırılmasında en büyük engel olarak duruyor." ifadesinde bulundu.

"AĞILININ YOLU ASFALTLANDI AMA AKDOĞAN YOLU DÜZELTİLMEDİ"

"Ama unutulmaması gereken birşeyler var. Akdoğan'dan Paşaköy'e kadar yapılacak olan yolu sadece ben kullanmayacağım. Bu yaptığı davranışla tüm bölge insanı cezalandırılmış olacak. Ama ne garip bir çelişki var ki diğer taraftan sadece kendisinin kullandığı ağılın yolunu asfalt dökmeyi unutmamıştır." diyen Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, "Böyle siyasi görevlere getirilen kişilerin yapması gereken halklarına hizmettir. Tüm vatandaşlara, bizlere bu hizmetin gelmesinde engel olan Kemal Dürüst ve bunun gibi siyasileri eve yollatma adına bu açıklamayı yapmayı görev olarak bildim." dedi.