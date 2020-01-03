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AKEL’den TDP’ye ziyaret

03 Ocak 2020 Cuma 17:31
AKEL’den TDP’ye ziyaret

Toplumcu Demokrasi Partisi ile AKEL heyeti bugün bir araya geldi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, AKEL ile çözüme ve gerginliğin azaltılmasına yönelik çalışmaları hızlandırma ve mümkün olduğunca ortak adımlar atma kararı aldıklarını söyledi.

Akel Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise ilgili tüm tarafların adada bir çözüme yaklaşılmasını getirecek adımlar atması gerektiğine dikkati çekti.

Görüşme Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Merkezi’nde yaklaşık bir saat süren bir görüşmenin ardından TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve AKEL Genel SekreteriAndros Kiprianu ortak basın toplantısı düzenledi.
TDP Genel Başkanı Özyiğit, AKEL heyeti ile Akdeniz’deki gelişmeler ile Kıbrıs konusunu değerlendirdiklerini belirtti.

TDP olarak Berlin’den önemli bir sonuç çıktığını düşündüklerini kaydeden Özyiğit, müzakerelerin devamı için KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin beklenmesini bir zaman kaybı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Geçen zaman zarfında özellikle enerji politikalarıyla ilgili gerginliğin giderek arttığını ifade eden TDP Genel Başkanı Özyiğit, Anastasiadis hükümetinin tek yanlı attığı adımlara Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye’nin karşılık vermesiyle konunun farklı mecralara taşındığını söyledi.
East Med Anlaşması ve Türkiye’nin Libya ile imzaladığı anlaşmalara işaret eden Özyiğit, gelinen aşamada denizlerdeki gerginlik ve adadaki silahlanma çabalarının kendilerini tedirgin ettiğini belirtti.
AKEL’le, çözüme ve oluşan gerginliğin azaltılmasına yönelik çalışmaları hızlandırma ve mümkün olduğunca ortak adımlar atma kararı aldıklarını belirten Özyiğit, AKEL’e Yunanistan ve Türkiye’deki siyasi partileri birlikte ziyaret edip gerginliğin azaltılması konusunda fikir alış verişinde bulunma önerisinde bulunduklarını da söyledi.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da TDP heyeti ile üretken ve yaratıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, ‘Sadece Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs açısından değil bölgemizle ilgili değerlendirmeler yaptığımız üretken bir görüşme oldu’ dedi.
Kıbrıs ve etrafında giderek artan gerilim ve silahlanma çabalarının her iki partiyi de endişelendirdiğini ifade eden Kiprianu, bu gerilimin ve silahlanmanın sorumlusunun kim olduğu konusunda farklı görüşleri olmasına rağmen mevcut durum ve neler yapılabileceği konusunda hem fikir olduklarını söyledi.
Kiprianu Berlin’de iki lider arasında gerçekleştirilen görüşmenin bazı şeyleri netleştirdiğini, Kıbrıs sorununun siyasi eşitlik temelinde, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon ile çözülebileceğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Ancak bugün yaşananların “Kıbrıslıları” aksi istikamete yönlendirdiğini kaydeden Kiprianu, herkese üzerine düşen sorumluluğu hissederek bunun yükümlülüğüyle hareket etme çağrısı yaptı.

Kıbrıs sorununun çözümünü isteyen partiler olarak çözüme katkı çabalarını yoğunlaştırma ve çözüm mesajlarını mümkün olan her yere ulaştırma kararı aldıklarını dile getiren Kiprianu, TDP’nin Türkiye ve Yunanistan’da temaslarda bulunma önerisini değerlendireceklerini kaydetti.

BRT

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Akel
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