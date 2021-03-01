AKİF ÇAĞATAY KILIÇ VE HEYETİ 4 MART’TA KKTC’YE GELECEK

İlk olarak, Başkanlık divanının siyasal parti gruplarına komitelerde düşen üyeliklere ilişkin karar uyarınca belirlenen siyasi parti gruplarının komitelerdeki temsiliyet sayısına göre bazı komitelerin üyelik adaylıklarını gösteren listeye ilişkin kararı bilgiye sunuldu.

Karar oybirliğiyle kabul edildi.

Buna göre Sayıştay Komitesi’nde UBP’yi Özdemir Berova, Zorlu Töre, Hasan Taçoy; CTP’yi temsilen Biray Hamzaoğulları, Salahi Şaniher, HP’yi temsilen Erek Çağatay yer alacak.

Dilekçe ve Ombdusman Komitesi’nde ise UBP’yi temsilen Menteş Gündüz, Aytaç Çaluda, İzlem Gürçağ Altuğra, Özdemir Berova; CTP’yi temsilen Erkut Şahali, Salahi Şahiner; HP’yi temsilen Erek Çağatay görev yapacak.

TBMM HEYETİNİN ZİYARETİ

Ardından TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ve heyetinin Cumhuriyet Meclisi davetlisi olarak 4-6 Mart tarihlerinde KKTC’ye yapacağı resmi ziyaretin harcamalarının karşılanmasıyla ilgili karar oylandı ve oybirliğiyle onaylandı.

Daha sonra Başbakanlığın İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan, Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Değişiklik Yasa Tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi ele alınmaya başlandı.

AMCAOĞLU

Konuyla ilgili açıklama yapmak üzere kürsüye çıkan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, ivediliğin, asaleti onaylanacak 6 denetmenin 2 yıllık deneme süresinin bugün dolması nedeniyle, bugün alınmasının istendiği bilgisini verdi.

Denetmenler kamu görevlisi olmasına rağmen, kamu görevlileri yasasında yer alan performans değerlendirme unsurunun eksikliğinden dolayı sıkıntı yaşandığını anlatan Amcaoğlu, yasanın uyumlaştırılması için bu değişikliğin yapılması gerektiğini anlattı.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de ilgili tezkereyle ilgili çekincelerini geçen hafta da belirttiklerini söyledi.

Öğretmen sendikalarıyla bu konunun görüşülüp görüşülmediğini soran Özyiğit, bu yasayı bu haliyle geçirenlerin de bir hata yaptığını kaydetti.

2006 yılında bu yasanın kamu görevlileri yasası altına sokulduğunu kaydeden Özyiğit, bunun büyük bir yanlış olduğunu belirtti, göreve geldiğinde bu yasayı geri çekmelerinin nedeninin bu olduğunu anlattı.

Bu yasanın öğretmen sendikalarıyla görüşülmesinin önemli olduğunu belirten Özyiğit, bu değişikliğin geçici bir düzenlemeyle yapılması gerektiğini kaydetti, değişikliği ret oyu vereceklerini söyledi.

ÖZDENEFE

CTP Milletvekili Fazilet Öznedefe de, CTP olarak iki nedenle bu değişikliğe ret oyu vereceklerini belirtti.

İlk nedenin, değişikliğin geliş şekliyle alakalı olduğunu dile getiren Özdenefe, konunun öğretmen sendikalarının vakıf olduğu bir mesele olduğunu anlattı, öğretmen sendikalarıyla bunun görüşülmemesini “etik açıdan eksik ve iyi niyet yoksunu bir hareket” olarak tanımladı.

Öte yandan Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Yasası gereği oluşturulması gereken üst kurulun hayata geçmediğini ve uygulamada sıkıntı oluştuğunu söyleyen Özdenefe, bu değişikliğin yasanın ruhuna hizmet etmeyeceğini anlattı.

BAYBARS

HP Milletvekili Ayşegül Baybars da bu yasanın Öğretmenler Yasası altında düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Denetlemeyi yapacak kurumun değiştiğini ve bu yetkinin üst kuruldan bu yetkinin alınıp bağlı bulunulan daireye verildiğini söyleyen Baybars, böylece yetkinin sadece siyasi bir atamaya bırakılmasını çok doğru bulmadıklarını kaydetti.

Performans değerlendirmesi kriterinin de değiştiğini ifade eden Baybars, yasanın ivedilik gerekçesi olmadığından ret oyu kullanacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından tezkere oyçokluğuyla kabul edildi.