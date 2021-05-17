Akıl koymak gerekiyor

Bir yılı aşkın süredir tüm dünya ile birlikte mücadele ettiğimiz Covid-19 salgınında 3. kez kapanmanın sonuna geldik ve bu haftadan itibaren yeniden normalleşme sürecine gireceğiz sevgili dostlar.

Diğer iki kapanma sürecinin aksine bu sefer hem daha tecrübeliyiz hem de aşılanma oranı olarak diğer kapanmalara göre çok daha iyi durumdayız.

Ancak ekonomik olarak yakın bir gelecekte başımıza gelmesi muhtemel 4. Kapanmayı karşılayabilecek bir gücümüzün kalmadığını, Türkiye’nin de bize bu bağlamada bu sefer destek olamayacağını bilmemiz gerekiyor.

Neticede bugüne kadar geçen sürede elde ettiğimiz tecrübeler ışığında yeni bir açılım sürecine hızlı bir şekilde geçiş yapmamız gerekiyor ve şunu da aklımızdan çıkarmamız gerekiyor; “Daha önce iki kez bu salgını sıfırlamış olmamız bu salgının yeniden hortlamayacağı anlamına gelmiyor.”

Bir kere şu konuların altını çizmekle birlikte herkesin buna göre hazırlığını yapması zaruridir en basit tabirle…

BİR: Covid -19 Belası öyle bir iki yılda hayatımızdan çıkacak gibi değildir.

İKİ: Covid-19’un yeni mutasyona uğrayan şekilleri ile dünyanın başı ağrıtmaya önümüzdeki en az 5-10 yıl devam edecektir.

ÜÇ: Bugün 840 Milyar Dolarlık Covid-19 pazarından KKTC olarak biz de kendi payımıza düşen kısmı almak için kafa yormalıyız.

DÖRT: Bir yıl önce gündeme getirdiğim “Güvenli Ada” projesini hala daha hayata geçirebilme şansımız vardır.

BEŞ: Devlet artık daha fazla karantina ücreti ödeyecek durumda değildir. Tüm dünyada olduğu gibi evde karantina uygulamasına tam olarak geçilmelidir.

ALTI: Avrupa’da kullanılan testlere geçip Türkiye’den veya başka ülkelerden gelecek olanlardan 72 saat öncesinden ve Ercan Havalimanında alınacak PCR testleri ile ülkeye girişler kolaylaştırılmalıdır.

YEDİ: Güney sınır kapıları biran önce açılmalı ve günlük Avrupa onaylı PCR testleri ile geçişler sağlanmalıdır.

SEKİZ: Aşı ve test uygulamasında dünyadaki örnekleri iyi takip etmeli ve bu konuda Sağlık Bakanlığında yeni bir Salgın Fonu oluşturulmalıdır.

İşte vaka sayılarını sıfırlamaya yakın olduğumuz şu günlerde hazır elimize böyle bir imkân geçiyorken çok akıllı bir şekilde bu süreci yönetip, 4. kez kapanmamak için gereken tedbirleri bugünden almamız gerekiyor.

*Şampiyon Beşiktaş*

Son dakika ya kadar süren bir mücadele ve şampiyon olan bir takım var. Öncelikle şampiyon olan Beşiktaş’ı kutlarım. Şampiyonluğu son anda kaçıran Galatasaraylılara da çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Biz Fenerliler olarak son anda kaçırılan şampiyonluklara zaten alışığız. Bu konuda bizim için son anda kaçan şampiyonluk çok ta şey değil. Ama belli ki Galatasaraylılar dün epey yıkıldılar son anda Beşiktaş kupayı alınca.

Neyse şampiyon olan Beşiktaş’ı, Ersin Tatar’ı, Kemal Dürüst’ü, Mehmet Çakıcı’yı, Sanlı Çoban’ı Biray Deliceırmak’ı, Aytuğ Türkkan’ı, İrfan Batu’yu, Mustafa Abitoğlu’nu, Taner Gönül’ü ve diğer tüm Beşiktaşlı dostlarımı kutluyorum.