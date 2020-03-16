Akılalmaz görüntüler

Yapılan tüm, 'mecbur olmadıkça sokağa çıkmayın' ve 'kalabalık ortamlarda bulunmayın' uyarılarına rağmen, ülkenin dört bir köşesinden akıl almaz görüntüler gelmeye devam ediyor.
Toplanıp pikniğe giden, karantina altındaki otellere toplu moral ziyareti yapan ve derbi maç için toplanıp sokakta gezenlerin ardından, bugün de Girne 20 Temmuz Stadyumu'nda toplanarak yoga ve plates yapan kadınların görüntüsü sosyal medyada gündem yarattı.
Halen, 'sokağa çıkmayın' uyarılarının ciddiye alınmadığını dile getiren vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının yürürlüğe konması konusunda ısrarlı bir tutum sergiliyor.
Inanmiyorum bu nasil bir sorumsuzluk gecekten hasta insanlar var ...polis nerde..bardon vAllahi
Bu insanların beyni basmaz.. alkış isderler heralde bunları toplaycan bir yere......
İlgi çekmek için kadın milleti
Beyinsiz insanlarda ölüm korkusu olmaz
Ne güzel açık havada spor yapıyorlar. bir birlerinden uzakta. marketlere baksın bunu haber yapan
Bunlari hemen tespit edip karantinaya almak gerek. Yoksa baska turlu isin ciddiyetini anlamazlar.
Bizim millet vurdumduymaz en erken zamanda sokaga cikma yasaklanir insallah.Isin onemini algilayamadilar
Bizim millet vurdumduymaz en erken zamanda sokaga cikma yasaklanir insallah.Isin onemini algilayamadilar