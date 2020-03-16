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Akılalmaz görüntüler

Yapılan tüm, 'mecbur olmadıkça sokağa çıkmayın' ve 'kalabalık ortamlarda bulunmayın' uyarılarına rağmen, ülkenin dört bir köşesinden akıl almaz görüntüler gelmeye devam ediyor.

16 Mart 2020 Pazartesi 11:00
5345 Okunma
Akılalmaz görüntüler

Yapılan tüm, 'mecbur olmadıkça sokağa çıkmayın' ve 'kalabalık ortamlarda bulunmayın' uyarılarına rağmen, ülkenin dört bir köşesinden akıl almaz görüntüler gelmeye devam ediyor.


 Toplanıp pikniğe giden, karantina altındaki otellere toplu moral ziyareti yapan ve derbi maç için toplanıp sokakta gezenlerin ardından, bugün de Girne 20 Temmuz Stadyumu'nda toplanarak yoga ve plates yapan kadınların görüntüsü sosyal medyada gündem yarattı.


Halen, 'sokağa çıkmayın' uyarılarının ciddiye alınmadığını dile getiren vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının yürürlüğe konması konusunda ısrarlı bir tutum sergiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruluKoronavirüsKKTC Koronavirüs
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Yagmur 2020-03-16 11:22:51

Inanmiyorum bu nasil bir sorumsuzluk gecekten hasta insanlar var ...polis nerde..bardon vAllahi

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Vd 2020-03-16 11:23:32

Bu insanların beyni basmaz.. alkış isderler heralde bunları toplaycan bir yere......

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Zehra 2020-03-16 11:24:32

İlgi çekmek için kadın milleti

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Vd 2020-03-16 11:24:40

Beyinsiz insanlarda ölüm korkusu olmaz

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sporcu 2020-03-16 12:19:27

Ne güzel açık havada spor yapıyorlar. bir birlerinden uzakta. marketlere baksın bunu haber yapan

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erol veled 2020-03-16 12:39:59

Bunlari hemen tespit edip karantinaya almak gerek. Yoksa baska turlu isin ciddiyetini anlamazlar.

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Vatandas 2020-03-16 13:56:09

Bizim millet vurdumduymaz en erken zamanda sokaga cikma yasaklanir insallah.Isin onemini algilayamadilar

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Vatandas 2020-03-16 13:56:09

Bizim millet vurdumduymaz en erken zamanda sokaga cikma yasaklanir insallah.Isin onemini algilayamadilar

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