Akılalmaz görüntüler

Yapılan tüm, 'mecbur olmadıkça sokağa çıkmayın' ve 'kalabalık ortamlarda bulunmayın' uyarılarına rağmen, ülkenin dört bir köşesinden akıl almaz görüntüler gelmeye devam ediyor.



Toplanıp pikniğe giden, karantina altındaki otellere toplu moral ziyareti yapan ve derbi maç için toplanıp sokakta gezenlerin ardından, bugün de Girne 20 Temmuz Stadyumu'nda toplanarak yoga ve plates yapan kadınların görüntüsü sosyal medyada gündem yarattı.



Halen, 'sokağa çıkmayın' uyarılarının ciddiye alınmadığını dile getiren vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının yürürlüğe konması konusunda ısrarlı bir tutum sergiliyor.