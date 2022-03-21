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Akın Curcur, engelli kıza tecavüz iddiasıyla hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına yemin altında şahadet veren meselenin tahkikat memuru, olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu.

21 Mart 2022 Pazartesi 20:39
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Akın Curcur, engelli kıza tecavüz iddiasıyla hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi
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2020 - 2021 yılları arasında İskele’ye bağlı Sınırüstü köyünde faaliyet gösteren yaşlı bakım evinde, kendi rızası ile ilişkiye girmeye ehli olmayan S.B isimli engelli bir kıza cinsel tecavüz, cinsel saldırı ve vahim zararda bulunduğu iddiasıyla bakım evi görevlisi Akın Curcur 10.03.2022 tarihinde tutuklanmış ve 11.03.22 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.
10.03.22 tarihinden bugüne değin tahkikat maksatlı poliste tutuklu bulunan zanlı bugün 21.03.22 tarihinde İskele kaza mahkemesinde “kendi rızası ile ilişkiye girmeye ehli olmayan engelli bir kıza cinsel tecavüz, cinsel saldırı ve vahim zarar” suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı ve ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla 2 ay’ı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi.
Bugünkü duruşmada iddia makamı adına yemin altında şahadet veren meselenin tahkikat memuru, olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. 2020 ile 2021 yılları arasında zanlının görev yaptığı yaşlı bakım evinde, cinsel ilişkiye kendi rızası ile girmeye ehli olmayan engelli bir kıza defalarca cinsel tecavüzde bulunduğunu, göğüslerini ve saçını okşamak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu belirten tanık, müştekinin yapılan doktor kontrolünde kızlık zarının ilişki nedeniyle yırtılması sonucu vahim zarara uğradığını söyledi.
Meseleyle ilgili zanlının polise gönüllü bir ifade verdiğini, aleyhindeki suçlamaları kabul etmeyip “iktidarsız” olduğu iddiasında bulunduğuna değinen tanık, olayın ciddi bir mesele olması yanında toplum nazarında infial yarattığına söyledi.
Mesele ile ilgili tahkikata zanlının etki etme ihtimali olmadığını ancak zanlının serbest kalması halinde kaçma ihtimalinin çok yüksek olması yanında kamu menfaatine de dikkat çeken tanık polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.
Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren İskele kaza mahkemesi yargıcı, olayın ciddi bir mesele olduğuna değinerek talebi uygun buldu ve ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her ne şartlarda olursa olsun zanlının 2 ay’ı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi.

(MHA)

Son Güncelleme: 21.03.2022 21:42
Anahtar Kelimeler:
Akın Curcur
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